Breaking News! Bareskrim Panggil Ketua BP2MI Soal Inisial T Pengendali Judi Online Hari Senin

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait dengan inisial yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.

Sosok inisial T itu sebelumnya dilontarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

"Kami melakukan penyelidikan," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada Okezone, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan, kata Djuhandhani, pihak penyidik sudah menjadwalkan melakukan pemanggilan kepada Benny Rhamdani terkait hal itu, pada Senin, 29 Juli 2024.

"Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ujar Djuhandhani.

