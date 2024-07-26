Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dirjen Bina Adwil Luncurkan Buku tentang IKN, Berbagi Informasi Keberhasilan Negara Pindahkan Ibu Kota

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:32 WIB
Dirjen Bina Adwil Luncurkan Buku tentang IKN, Berbagi Informasi Keberhasilan Negara Pindahkan Ibu Kota
Dirjen Bina Adwil Kemendagri luncurkan buku tentang IKN (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Buku berjudul "Jalan Menuju Ibu Kota Nusantara Bersama Daerah Mitra Penyangga" dan "Pengelolaan Perkotaan di Indonesia: Masa Lampau, Masa Kini, & Masa Depan" karya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal dibedah dan diluncurkan. 

Dalam acara tersebut, hadir sebagai panelis, Maman Suherman dan Pustakawan Frial Ramadhan beserta Edi Wiyono. Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

"Buku ini membahas tentang Ibu Kota Nusantara tanpa memaksa pembacanya untuk mendukung, melainkan memberikan informasi mengenai keberhasilan beberapa negara dalam memindahkan ibukotanya," kata Safrizal, dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024). 

Safrizal menuturkan, buku tentang IKN mengupas keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam hal yang sama. Sementara, buku tentang pengelolaan perkotaan ini menggambarkan sebuah kota dapat menjadi berkelanjutan, cerdas, memiliki standar layanan yang baik, aman, serta sanitasi yang bagus, yang semuanya harus dirancang sejak awal.  

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan kota yang berkelanjutan. "Kalau hidup ini ingin berarti, tinggalkanlah nama dan karya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Joko Santoso, dalam sambutannya menyampaikan  semangat Perpusnas untuk mendorong kampanye tulis, terbit, dan sebarkan mendukung penuh penerbitan buku ini, sebagai bagian dari kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menumbuhkembangkan minat literasi di kalangan masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181077//menkeu_purbaya-RNf4_large.jpg
Purbaya Sebut IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180827//ikn-VcRD_large.jpg
7 Fakta IKN Disebut Kota Hantu, Ini Kenyataan yang Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180792//ikn-vfFt_large.jpg
IKN Dibilang Kota Hantu, Pak Bas Ungkap Progres Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180825//ikn-kXl9_large.jpg
Alasan Mengapa IKN Disebut Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784//ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180413//pemerintah-eqmN_large.jpg
Pemerintah Susun Standar untuk Hadirkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement