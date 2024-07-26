Dirjen Bina Adwil Luncurkan Buku tentang IKN, Berbagi Informasi Keberhasilan Negara Pindahkan Ibu Kota

JAKARTA - Buku berjudul "Jalan Menuju Ibu Kota Nusantara Bersama Daerah Mitra Penyangga" dan "Pengelolaan Perkotaan di Indonesia: Masa Lampau, Masa Kini, & Masa Depan" karya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal dibedah dan diluncurkan.

Dalam acara tersebut, hadir sebagai panelis, Maman Suherman dan Pustakawan Frial Ramadhan beserta Edi Wiyono. Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

"Buku ini membahas tentang Ibu Kota Nusantara tanpa memaksa pembacanya untuk mendukung, melainkan memberikan informasi mengenai keberhasilan beberapa negara dalam memindahkan ibukotanya," kata Safrizal, dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Safrizal menuturkan, buku tentang IKN mengupas keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam hal yang sama. Sementara, buku tentang pengelolaan perkotaan ini menggambarkan sebuah kota dapat menjadi berkelanjutan, cerdas, memiliki standar layanan yang baik, aman, serta sanitasi yang bagus, yang semuanya harus dirancang sejak awal.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan kota yang berkelanjutan. "Kalau hidup ini ingin berarti, tinggalkanlah nama dan karya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Joko Santoso, dalam sambutannya menyampaikan semangat Perpusnas untuk mendorong kampanye tulis, terbit, dan sebarkan mendukung penuh penerbitan buku ini, sebagai bagian dari kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menumbuhkembangkan minat literasi di kalangan masyarakat.