Terekam CCTV, Maling Santuy Ambil Kotak Amal Masjid di Pancoran Mas

DEPOK - Sebuah kotak amal yang berada di Masjid Jami' Hidayatullah, Jalan Gelatik, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok raib digasak maling yang beraksi seorang diri. Aksi tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV masjid yang diunggah dalam laman Instagram @depok.update.

Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku remaja berjaket hijau masuk ke pintu kaca yang tidak terkunci. Lalu dalam hitungan menit pelaku mengangkut kotak amal tersebut membawa keluar area utama masjid.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP). Sementara taksiran kerugian uang dalam kotak amal belum dapat dipastikan.

"Sudah di cek ke TKP. Nanti kita minta keterangan kepada Saksi-saksi. Belum di rinci oleh penanggungjawab masjid. Satu kotak," ucap Tri.

Lebih lanjut, saat ini kasus pencurian kotak amal ditangani pihak Polsek Pancoran Mas untuk diselidiki.

(Khafid Mardiyansyah)