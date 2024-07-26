Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca BMKG: Tak Ada Potensi Hujan Terdeteksi di Jakarta Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |04:29 WIB
JAKARTA - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk daerah Jakarta untuk Jumat 26 Juli 2024. Untuk wilayah Jakarta, diprediksi tidak terjadi hujan.

Untuk Jakarta Selatan (Jaksel), diprediksi pada dini hari cuacanya cerah berawan. Lalu di pagi hari, akan menjadi cerah. Pada siang hari, cerah berawan dan malam diperkirakan cerah berawan.

Untuk Jakarta Pusat (Jakpus), dini hari diprediksi cerah berawan, pagi cerah, siang akan cerah berawan dan akan berlanjut hingga malam hari. Untuk Jakarta Timur (Jaktim), dini hari cerah berawan, pagi cerah, siang cerah berawan dan malam cerah berawan.

Kemudian Jakarta Barat (Jakbar) diprediksi ada Jumat 26 Juli akan full cerah berawan. Untuk Jakarta Utara, dini hari cerah berawan, pagi cerah, siang cerah berawan dan malam cerah.

Selanjutnya untuk wilayah Kepulauan Seribu, dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah, dan malam juga cerah. Sementara itu, suhu di semua wilayah Jakarta diperkirakan berada di angka 23-33 derajat celcius dengan tingkat kelembapan di angka 55-90 persen.

(Khafid Mardiyansyah)

      
