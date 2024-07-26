Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maju di Pilwalkot Depok 2024, Eks Sekda Supian Suri Harus Gandeng Pengusaha

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |10:48 WIB
Illustrasi Pilkada 2024 (foto: dok Okezone)
DEPOK - Bakal Calon Wakil Wali Kota yang akan mendampingi Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) Kota Depok, Supian Suri masih menjadi teka-teki kurang lebih sebulan menjelang batas akhir pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada) Agustus 2024. Lantas siapa sosok yang akan mendampingi Eks Sekretaris Daerah (Sekda) melenggang dalam kontestasi Pilkada Kota Depok November 2024 mendatang?

Ketua Umum Gelombang Muda Indonesia Emas (GMIE), Bani Pratama menilai Kota Depok saat ini memerlukan sinergi yang kuat antara birokrat dan pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keberhasilan ekonomi Kota Depok dapat dicapai melalui kerjasama yang erat antara birokrat yang menguasai tata kelola pemerintahan dan pengusaha yang memiliki inovasi serta kreativitas. Menurutnya, meskipun Depok memiliki potensi ekonomi yang besar, optimalisasi potensi tersebut memerlukan kontribusi aktif dari berbagai pihak, terutama dari birokrat dan pengusaha," kata Bani dalam keterangannya dikutip, Jumat (26/7/2024).

 

      
