HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Penemuan Mayat Diduga Driver Ojol di Bawah Flyover Tanjung Barat Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |17:03 WIB
Heboh Penemuan Mayat Diduga Driver Ojol di Bawah Flyover Tanjung Barat Jaksel
Warga dihebohkan penemuan mayat di bawah Flyover Tanjung Barat. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria paruh baya diduga driver ojek online (ojol) ditemukan tewas di bawah Flyover TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan atau tepatnya mengarah ke Depok pada Jumat (26/7/2024) sore. Kejadian itu membuat heboh warga sekitar dan pengguna jalan.

Pantauan di lokasi, jasad pria tersebut telah ditutup kain sarung dan jaket. Terlihat satu unit ambulans mengevakuasi jasad pria paruh baya itu setelah selesai dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan.Aparat kepolisian Polsek Jagakarsa dan Satreskrim Polres Jakarta Selatan telah berada di lokasi.

Sejumlah driver ojol menyaksikan penemuan pria paruh baya tersebut. Situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju Depok pun terpantau padat menjelang TKP penemuan mayat.

Belum diketahui penyebab kematian pria paruh baya yang diduga driver ojek online tersebut. Kini kasus itu ditangani pihak kepolisian.

(Qur'anul Hidayat)

      
