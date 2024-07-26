PKS Resmi Dukung Imam Budi Hartono-Ririn Farabi di Pilkada Depok 2024

JAKARTA - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan Imam Budi Hartono alias IBH dan Ririn Farabi Arafiq untuk maju Pilkada Depok 2024.

Surat rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi kepada Imam Budi Hartono didampingi Fahd El Fouz Arafiq, anggota DPR RI terpilih Ranny Fahd Arafiq dan Ketua DPD Golkar Depok, Farabi El Fouz Arafiq.

Dalam video yang diterima terlihat Habib Aboe menyerahkan map putih berlogo PKS di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/7/2024).

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Calon Walikota Depok bersama wakilnya yang Insya Allah akan jadi amanah untuk menerima rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera. Bersama saya, Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq," ujar Habib Aboe Bakar Al Habsyi dalam video singkat itu.

Sementara itu terpisah, Juru Bicara PKS, M Iqbal membenarkan video tersebut dalam rangka memberikan surat rekomendasi dukungan kepada IBH-Ririn di Pilkada Depok 2024.

"Iya video benar," ucap Iqbal singkat.

Sebagai informasi, PKS berkoalisi dengan Golkar dalam kontestasi Pilkada Depok 2024 dengan menduetkan IBH-Ririn. Sedangkan lawannya yakni Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Supian Suri mendapatkan dukungan dari Gerindra, PDIP, PKB, PPP, PAN, Demokrat dan belum memutuskan siapa pendampingnya.

(Salman Mardira)