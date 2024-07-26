Kafe di Jagakarsa Kebakaran Diduga Akibat Kompor Menyala Ditinggal

Kebakaran kafe di Jagakarsa, Jakarta Selatan (Foto: Ist/Refi Sandi)

JAKARTA - Kebakaran melahap kafe 'Atatu' di Jalan Poltangan Raya No.90B RT 3/5, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7/2024) siang. Diduga akibat kompor dalam kondisi menyala ditinggal karyawannya.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta pun memastikan, bahwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

"Korban nihil, karyawan menyalakan kompor, kemudian ditinggal pergi dan merambat ke area sekitarnya. Hambatan sumber air agak jauh," kata Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Api berhasil dipadamkan sekira pukul 14.40 WIB dengan mengerahkan sembilan unit pemadam kebakaran dan puluhan personel.

"Situasi pemadaman selesai. Pengerahan unit 9 dan 35 personel," ujarnya.



(Arief Setyadi )