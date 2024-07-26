Pria Misterius Diduga Ojol Tewas di Kolong Flyover Tanjung Barat Jaksel

Penemuan mayat di kolong Fly Over Tanjung Barat, Jakarta Selatan (Foto: M Refi Sandi)

JAKARTA - Mayat pria diduga driver ojek online (ojol) ditemukan tewas di bawah Flyover TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan atau tepatnya mengarah ke Depok pada Jumat (26/7/2024) sore. Penemuan mayat sempat gegerkan warga.

"Mr X tanpa identitas. Jenazah dikirim ke RS Polri Kramatjati," kata Kapolsek Jagakarsa, AKP Iwan Gunawan saat dikonfirmasi.

Iwan mengaku akan mencari keluarga korban dengan cara mengunggah ciri-ciri di laman media sosial.

"Tindakan Polsek akan buat flyer berisikan foto Korban dan kendaraan korban. Bahwa yang bersangkutan meninggal dunia karena sakit. Nanti disebar melalui medsos," ujarnya.



(Arief Setyadi )