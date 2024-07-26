Penelusuran Kasus Tewasnya Wanita Muda Asal Medan Diduga Usai Sedot Lemak

Seorang wanita meninggal usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok (Foto: MNC Media/Refi Sandi)

DEPOK - Seorang wanita muda berinisial ENS (30) asal Medan, Sumatera Utara tewas diduga usai menjalani treatment sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok, menjadi viral di media sosial.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana pun telah memerintahkan jajarannya untuk mendalami dan menyelidiki kasus dugaan malpraktik yang menewaskan wanita muda asal Medan tersebut.

"Masih kita dalami dan selidiki," ucap Arya saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024).

Berdasarkan penelusuran iNews Media Group laman media sosial klinik kecantikan WSJ Beauty mendadak dikunci atau di private dari publik. Kemudian, penelusuran dari laman Google Maps lokasi klinik mendadak tidak dapat dicari.

Arya saat ditanya ada upaya melarikan diri dari pihak pemilik klinik kecantikan mengatakan masih mendalami.

"Masih didalami," ucapnya.

Saat mendatangi klinik kecantikan yang beberapa bulan lalu direnovasi itu, pagar klinik tertutup rapat dan lampu bangunan utama terlihat padam hanya menyisakan lampu bagian luar area parkir.