Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penelusuran Kasus Tewasnya Wanita Muda Asal Medan Diduga Usai Sedot Lemak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:42 WIB
Penelusuran Kasus Tewasnya Wanita Muda Asal Medan Diduga Usai Sedot Lemak
Seorang wanita meninggal usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok (Foto: MNC Media/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Seorang wanita muda berinisial ENS (30) asal Medan, Sumatera Utara tewas diduga usai menjalani treatment sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok, menjadi viral di media sosial.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana pun telah memerintahkan jajarannya untuk mendalami dan menyelidiki kasus dugaan malpraktik yang menewaskan wanita muda asal Medan tersebut.

"Masih kita dalami dan selidiki," ucap Arya saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024).

Berdasarkan penelusuran iNews Media Group laman media sosial klinik kecantikan WSJ Beauty mendadak dikunci atau di private dari publik. Kemudian, penelusuran dari laman Google Maps lokasi klinik mendadak tidak dapat dicari.

Arya saat ditanya ada upaya melarikan diri dari pihak pemilik klinik kecantikan mengatakan masih mendalami.

"Masih didalami," ucapnya.

Saat mendatangi klinik kecantikan yang beberapa bulan lalu direnovasi itu, pagar klinik tertutup rapat dan lampu bangunan utama terlihat padam hanya menyisakan lampu bagian luar area parkir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180923//viral-2iob_large.jpg
Viral! Lowongan Kerja Ngasih Makan Harimau Gajinya Rp100 Juta, 2.000 Orang Sudah Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/482/3180748//viral-ozM7_large.jpg
Viral! Pengantin Baru Langsung Masuk UGD Jam 3 Pagi gara-gara Honeymoon Cystitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180745//viral-EbF5_large.jpg
Viral! Kasus Perselingkuhan Julia Prastini Dijadikan Bahan Penelitian Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement