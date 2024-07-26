Polisi Selidiki Kematian Wanita Medan yang Viral Diduga Habis Sedot Lemak di Depok

DEPOK - Polisi sedang menyelidiki kasus dugaan malpraktik terhadap pasien berinisial ENS (30). Wanita asal Medan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga usai menjalani sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

"Masih kita dalami dan selidiki," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024).

Usai viralnya kematian ENS, klinik kecantikan itu terlihat ditutup. Pagar klinik juga tertutup rapat dan lampu bangunan utama terlihat padam, hanya menyisakan lampu luar di area parkir. Alamat klinik itu di Google Maps diduga juga turut hilang.

Arya mengatakan polisi juga turut mendalami dugaan pihak klinik itu akan melarikan diri.

"Masih didalami," ucapnya.