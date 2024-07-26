Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 ASN Bogor Korban Pemerasan Pegawai KPK Gadungan Diperiksa Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:46 WIB
4 ASN Bogor Korban Pemerasan Pegawai KPK Gadungan Diperiksa Polisi
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang menjadi korban pemerasan pegawai KPK gadungan, Yusuf Sulaeman masih menjalani pemeriksaan polisi.

"Lagi kami periksa tetap kami dalami sampai sejauh mana yang diminta oleh pelaku terhadap para ASN tersebut," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (26/7/2024).

Mereka masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Sebab, mereka juga yang melaporkan terkait pemerasan tersebut kepada pihak KPK.

"(Status) saksi, karena itu sudah kita cek bahwa yang bersangkutan juga lah yang memberikan laporan kepada aparat dari teman-teman di KPK," ujarnya.

Selain empat ASN, terdapat satu orang sebagai sopir Yusuf yang juga dalam pemeriksaan polisi.

"Sopir yang bersangkutan masih kita amankan, yang empat adalah pegawai negeri dari dinas Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
