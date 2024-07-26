Relasinya Diperpanjang, KA Blambangan Ekspres Layani Perjalanan Pasar Senen-Ketapang PP

JAKARTA – Relasi perjalanan Kereta Api (KA) Blambangan Ekspres resmi diperpanjang dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ke Ketapang, Jawa Timur Pulang Pergi (PP) mulai Sabtu besok. Sebelumnya relasi KA ini hanya melayani Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan hendriwintoko mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan.

“Dengan demikian, pelanggan dari Jakarta yang ingin bepergian ke Banyuwangi ataupun sebaliknya menjadi terlayani dengan mudah. Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Kereta Api,” katanya dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (26/7/2024).

KA (186A) Blambangan Ekspres dijadwalkan akan dijalankan mulai Sabtu 27 Juli 2024, berangkat dari Stasiun Pasar Senen pukul 12.15 WIB dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 04.55 WIB dengan waktu tempuh 16 jam 40 menit.

Sementara itu, KA (185A) Blambangan Ekspres dijalankan hari ini Jumat (26/7), berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 14.50 WIB dan tiba di Stasiun Pasar Senen pukul 07.15 WIB dengan waktu tempuh 16 jam 25 menit.

Adapun fasilitas yang disajikan kepada pelanggan untuk KA Blambangan Ekspres ini ialah menggunakan rangkaian eksekutif dan ekonomi new generation versi modifikasi, dengan formulasi 72 tempat duduk.

Dengan demikian, leg room-nya menjadi lebih luas. Jenis kursinya juga sudah menggunakan tipe captain seat yang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).