Dapat Surat Rekomendasi Perindo, Calon Kepala Daerah Diminta Tandatangani Pakta Integritas

Calon Kepala Daerah yang dapat rekomendasi Perindo diminta tandatangani pakta integritas (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Partai Perindo berencana memberikan surat rekomendasi dukungan terhadap 100 bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 saat Mukernas pada 29-31 Juli nanti.

Selain itu, mereka juga diminta untuk menandatangani pakta integritas.

Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Mukernas 2024 Partai Perindo, Manik Maganamahendra.

"Dalam pembukaan mukernas nanti kami juga berharap calon-calon kepala daerah nanti bisa ikut serta menandatangani pakta integritas bersama calon kepala daerah dan juga Partai Perindo," kata Manik kepada iNews Media Group, Jumat (26/7/2024).

Politikus muda Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu menyebutkan, penandatanganan tersebut penting agar para bakal calon kepala daerah satu pemahaman dengan Perindo.

"Avar mereka benar-benar mengusung nilai-nilai yang juga Perindo utamakan, yang tadi arahnya adalah transformasi, transformasi pemerintahan dan kita menggambarkan tranformasi dalam konteks kata AKSI nyata," ujarnya.