JAKARTA - Partai Perindo berencana memberikan surat rekomendasi dukungan terhadap 100 bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 saat Mukernas pada 29-31 Juli nanti.
Selain itu, mereka juga diminta untuk menandatangani pakta integritas.
Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Mukernas 2024 Partai Perindo, Manik Maganamahendra.
"Dalam pembukaan mukernas nanti kami juga berharap calon-calon kepala daerah nanti bisa ikut serta menandatangani pakta integritas bersama calon kepala daerah dan juga Partai Perindo," kata Manik kepada iNews Media Group, Jumat (26/7/2024).
Politikus muda Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu menyebutkan, penandatanganan tersebut penting agar para bakal calon kepala daerah satu pemahaman dengan Perindo.
"Avar mereka benar-benar mengusung nilai-nilai yang juga Perindo utamakan, yang tadi arahnya adalah transformasi, transformasi pemerintahan dan kita menggambarkan tranformasi dalam konteks kata AKSI nyata," ujarnya.