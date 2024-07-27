Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BP2MI Serahkan Nama Bandar Besar Judi Online T ke Jokowi: Ini Bisnis Besar!

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:06 WIB
Kepala BP2MI Serahkan Nama Bandar Besar Judi Online T ke Jokowi: Ini Bisnis Besar!
Benny Rhamdani Serahkan Nama Bandar Judi Online ke Jokowi/Okezone
A
A
A

MEDAN – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap warga negara indonesia berinisial T sebagai otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja

Sosok T kata Benny diduga merupakan orang yang kerap mengirimkan pekerja migan ilegal ke kamboja untuk dipekerjakan di tempat judi dan tak tersentuh oleh hukum.

“Dalam penindakan TPPO pihak aparat penegak hukum harus menindak habis hingga ke aktor intelektualnya,” ujar Benny di Medan, Sumatera Utara.

Benny menyebut dalam memberantas pelaku judi online, tidak hanya menindak sebatas di level kaki tangan dan calo yang dinilai tak menyelesaikan permasalahan pekerja migran yang kerap terjadi.

“Dimana akhir akhir ini trend yang terjadi anak muda kerap menjadi sasaran yang dikirimkan untuk menjadi pekerja judi di Kamboja,” ucapnya.

Benny juga sudah menyerahkan nama yang diduga merupakan aktor judi online di Kamboja yang merupakan warga negara Indonesia kepada Presiden Jokowi.

Sosok T ini disebut sebut Benny merupakan otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja T diduga merupakan orang yang kerap mengirimkan pekerja migan ilegal ke Kamboja untuk dipekerjakan di tempat judi.

“Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menangkap para bandar serta dalang di balik penempatan ilegal dan judi online, karena ini bisnis besar,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178438//farel_prayoga-JVc6_large.jpg
Ayah Bebas dari Penjara, Farel Prayoga: Bapak Berubah Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173768//gantung_diri_gegara_judol-Vz6K_large.jpg
Depresi Gegara Judol, Pria di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165837//himawan_bayu_aji-MIR2_large.jpg
Bareskrim Sita Ratusan Miliar dari 5.920 Rekening Mencurigakan, Diduga Transaksi Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165810//narkoba-XWoi_large.jpg
Kabareskrim Pastikan Tindak Tanpa Ampun Jaringan Judi dan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165743//tumpukan_uang_yang_disita_dari_kasus_judi_online-lPxm_large.jpg
Polri Pamerkan Tumpukan Uang Hasil Sitaan Judi Online, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165512//bareskrim_polri-xeWG_large.jpg
Polri Sita dan Bekukan Rp154 Miliar Terkait Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement