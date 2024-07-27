Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BP2MI Akan Buka-bukaan Sosok T, Bandar Besar Judi Online yang Kebal Hukum ke Polri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:11 WIB
Kepala BP2MI Akan Buka-bukaan Sosok T, Bandar Besar Judi Online yang Kebal Hukum ke Polri
Benny Rhamdani Siap Buka-bukaan soal T/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memastikan, akan datang memenuhi panggilan pemeriksaan soal sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia yang tak tersentuh hukum.

Pemerikasaan terhadap Benny diketahui dijadwalkan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri pada Senin, 29 Juli, 2024.

"Saya pastikan saya siap datang. Siap lahir batin," tegas Benny saat dikonfirmasi, Sabtu (27/7/2024).

Namun demikian, Benny tak memberi jawaban ketika dipertanyakan seputar akankah membawa alat bukti yang nantinya diserahkan kepada penyelidik untuk membuktikan pernyataannya seputar sosok berinisial T tersebut.

Benny hanya menyampaikan bila undangan pemeriksaan yang dilayangkan penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada kemarin malam.

"Saya menerima undangan (klarifikasi dari Dirpidum Mabes Polri awalnya yang terkirim via PDF. Selanjutnya secara fisik surat jam 22.30 WIB," kata Benny.

Pemeriksaan Benny ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan Polri terkait dengan pernyataanya soal sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia dan berkaitan dengan jaringan Kamboja.

Tak hanya itu, disebutkan juga bila sosok T tersebut juga merupakan dalang tindak kejahatan scamming atau penipuan online yang berbasis di Kamboja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
