HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Keistimewaan Bersedekah di Waktu Sempit di Cahaya Hati Indonesia Siang Ini bersama David Chalik, Pukul 12.00 WIB hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:32 WIB
A
A
A

CAHAYA Hati Indonesia hadir kembali menemani akhir pekan Anda di rumah dengan berbagai inspirasi dan pencerahan melalui kisah-kisah yang menggugah hati dan pikiran. Dipandu Host David Chalik, Cahaya hati Indonesia Sabtu, 27 Juli pukul 12.00 WIB bersama KH Cholil Nafis, Ustadz Zulhendri Rais dan Ustadz Agus Purwanto. 

Episode kali ini Cahaya hati mengangkat berbagai tema Sedekah di Waktu Sempit. Sedekah di waktu yang sempit memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Tindakan ini menunjukkan ketulusan, keikhlasan, dan ketergantungan penuh kepada Allah SWT.

Dengan bersedekah dalam keadaan sulit, seseorang dapat meraih pahala yang berlipat ganda, meningkatkan ketakwaan, dan mendapatkan pertolongan serta kelapangan rezeki dari Allah.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah, bahkan ketika berada dalam kesulitan. Beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan hal ini antara lain terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:261):

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

 

Halaman:
1 2
      
