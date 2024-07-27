Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Palestina, Ribuan Orang Injak-Injak Bendera Israel di Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |10:33 WIB
Dukung Palestina, Ribuan Orang Injak-Injak Bendera Israel di Jakarta
Warga injak bendera Israel dalam aksi bela Palestina di Jakarta (MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan masyarakat dari berbagai komunitas ikut Aksi Bela Palestina bertajuk Indonesia Peace Convoy "Road to Freedom For Palestina" di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Mereka sebelumnya konvoi dari Masjid Agung Al Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 08.00 WIB. 

Setibanya di JIEXPO Kemayoran sebagai puncak acara, mereka langsung memasuki kawasan parkir barat. Nampak di pintu masuk atau tempat registrasi peserta, ada poster berlambang bendera Israel yang dijadikan keset.

Para peserta aksi yang datang pun dengan penuh semangat menginjak-injak poster Bendera Israel tersebut. Tidak sedikit dari mereka sengaja berteriak "Laknatullah" yang ditujukan kepada Israel.

Terlihat para peserta aksi kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam dan putih, dilengkapi dengan atribut seperti syal, bendera Palestina, peci, hingga poster-poster kecaman terhadap Israel.

Tidak hanya orang dewasa, nampak banyak anak kecil yang turut dibawa orang tuanya untuk mengikuti aksi peringatan kemerdekaan Palestina itu.

Selain konvoi, puncak acara Indonesia Peace Convoy juga akan disemarakkan dengan berbagai kegiatan seperti monolog, orasi, bazaar, nasyid, dan doa untuk Palestina.

(Salman Mardira)

      
