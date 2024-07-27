Profil Ujang Iskandar, Politikus Nasdem yang Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA - Mengenal sosok Ujang Iskandar, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan dana di Pemkab Kotawaringin Barat periode 2009 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ujang Iskandar pernah dua periode jadi Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) dari 2005 hingga 2015.

Sejak 2023, Ujang dipercaya jadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah menggantikan Ary Egahni Ben Bahat yang mengundurkan diri usai dijadikan tersangka oleh KPK.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, Ujang Iskandar lahir di Pangkalan Bun pada 6 Juni 1961. Masa pendidikannya dari SD sampai SMA dihabiskan di Pangkalan Bun.

Ujang kemudian melanjutkan kuliah sarjana di Universitas Sultan Agung Semarang. Pada 2007, Ujang lanjut pendidikan 21 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kemudian untuk gelar doktor, ia mengambilnya juga di UGM.

Ujang merupakan pebisnis sukses. Sebelum menabat Bupati Kobar, ia pernah jadi Direktur CV Asta Karya dan Direktur PT Utama Cipta Karya.