HOME NEWS NASIONAL

Amien Rais Kaget Muhamadiyah Terima Konsesi Tambang dari Jokowi : Penuh Racun dan Bisa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:36 WIB
Amien Rais Kaget Muhamadiyah Terima Konsesi Tambang dari Jokowi : Penuh Racun dan Bisa
Amien Rais (Instagram @amienraisofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Mohammad Amien Rais kaget mendengar kabar PP Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang dari Presiden Jokowi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menganggap tawaran tambang bagaikan racun berbisa  bagi ormas keagamaan.

"Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang penuh racun dan bisa," kata Amien Rais melalui postingan akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, Sabtu (27/7/2024).

Menurutnya Muhammadiyah belum terlambat untuk sembuh dari racun yang akan menggerogoti tubuh ormas Islam itu. Caranya menolak pemberian pengelolaan tambang tersebut.

"Namun karena kepincut dengan keduniaan akhirnya kail berbahaya itu ditelan oleh Muhamadiyah. Kalau Muhamadiyah mau kail beracun yang pasti akan merusak Muhamadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali," ujar Amien Rais.

Dia menganggap argumen Anwar Abbas kalau Muhammadiyah akan menjadi pemain tambang yang tidak akan merusak lingkungan, itu sebuah celotehan yang menghina akal sehat. Sebab dunia pertambangan diisi oleh mafia yang tak bermoral.

Halaman:
1 2
      
