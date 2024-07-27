Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Negara-Negara OKI Didesak Bersatu Bela Kemerdekaan Palestina dan Setop Berhubungan dengan Israel

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:29 WIB
Ustadz Bachtiar Nasir (MPI/Riana)
JAKARTA - Indonesia Peace Convoy mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali ke khittah awal pembentukannya dengan bersatu membela kemerdekaan Palestina dan menghentikan normalisasi hubungan dengan Israel.

Hal itu disampaikan Inisiator Gerakan Indonesia Peace Convoy, Ustadz Bachtiar Nasir dalam aksi Indonesia Peace Convoy bertajuk 'Road to Freedom For Palestina' di Parkir Barat JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024)

"Tuntutan kita agar, terutama negara-negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam ini yang berdirinya sebetulnya untuk kepentingan pembelaan Masjid Al Aqsa yang dibakar pada tahun itu, tahun 1969," katanya.

"Cuma sekarang keliatannya pembelaan itu keliatannya berkurang bahkan cenderung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kami menuntut agar OKI kembali kepada sejarah berdirinya," sambungnya.

Bachtiar Nasir menjelaskan, gerakan Indonesia Peace Convoy yang bertajuk 'Road to Freedom For Palestina' merupakan aksi perdana dengan melibatkan komunitas kendaraan bermotor, dan melakukan iring-iringan.

"Indonesia Peace Convoy ini sebetulnya adalah sebuah aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina, dan memang aksinya dalam bentuk konvoi, kita mengutamakan teman-teman dari bikers riders dan komunitas komunitas untuk bergabung dalam konvoi ini," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
