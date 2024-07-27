Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rotasi Polri, Irjen Pol Hendro Pandowo Jabat Kapolda Babel 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:37 WIB
Rotasi Polri, Irjen Pol Hendro Pandowo Jabat Kapolda Babel 
Hendro Pandowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Irjen Pol Hendro Pandowo dirotasi menjabat sebagai Kapolda Bangka Balitung (Babel) sebelumnya mantan Kapolres Jakpus itu menjabat Staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri.

Diketahui Kapolres Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi di tubuh Korps Bhayangkara. 

Rotasi itu sebagaimana tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1554/VII/KEP./2024 per tanggal 26 Juli 2024.
Selain itu, Kapolda Kepulauan Babel Irjen Tornagogo Sihombing dirotasi menjadi Pati Baharkam Polri persiapan penugasan di luar struktur.

Sementara Irjen Pol Ahmad Luthfi dirotasi dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Tengah (Jateng). Ia dimutasi ke Pati Itwasum Polri dalam rangka penugasan pada Kemendag. 

(Fakhrizal Fakhri )

      
