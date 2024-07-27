Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Ribut Hari Wibowo, Mantan Kapolresta Surakarta Kini Jabat Kapolda Jateng

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:59 WIB
Profil Ribut Hari Wibowo, Mantan Kapolresta Surakarta Kini Jabat Kapolda Jateng
Mantan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo (Foto: Antara)
JAKARTA - Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo dirotasi menjabat Kapolda Jateng menggantikan Irjen Pol Ahmad Luthfi. 

Irjen Ahmad Lutfhi dimutasi menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan.

Mutasi Polri itu sesuai TR Kapolri nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo tercatat sempat menjabat Kapolresta Surakarta saat berpangkat Kombes.

Ribut, lulusan Akpol 1996 berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri. 

Dia tercatat pernah menjabat Kapolres Salatiga pada 2014, setahun berselang mejadi Kapolres Tegal pada 2015.

Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo pernah dimutasi menjabat Kabagbinkar Ro SDM Polda Jatim pada 2016.

Saat berpangkat Kombes Pol, Ribut menjabat Kapolresta Surakarta pada 2017 hingga 2019.

 

