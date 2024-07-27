Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Brigjen Ribut Hari Wibowo, Jenderal Spesialis Reserse yang Ditunjuk Jadi Kapolda Jateng

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:07 WIB
Rekam Jejak Brigjen Ribut Hari Wibowo, Jenderal Spesialis Reserse yang Ditunjuk Jadi Kapolda Jateng
Brigjen Ribut Hari Wibowo saat Jabat Kapolresta Surakarta/Antara
JAKARTA – Profil Brigjen Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jateng yang baru ditunjuk akan diulas lengkap dalam artikel kali ini.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadapi sejumlah perwira tinggi Polri. Mutasi jabatan itu sebagaimana tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1554/VII/KEP./2024 per tanggal 26 Juli 2024.

Surat telegram itu ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Brigjen (Pol) Ribut Hari Wibowo, lahir pada 30 Juli 1974, di Magetan, Jawa Timur. Ribut adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 17 Desember 2021 menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri.

Arbituren Akpol 1996 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri.

Dengan dimutasi sebagai Kapolda Jateng, maka Bintang dipundak Ribut Hari Wibowo bertambah satu menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

 

Halaman:
1 2
      
