Mutasi Polri, Irjen Eddy Sumitro Tambunan Dipromosikan Jadi Kapolda Maluku

JAKARTA- Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap Irjen (Pol) Eddy Sumitro Tambunan sebagai Kapolda Kapolda Maluku menggantikan Irjen Pol Lotharia Latif.

Penunjukan Eddy Sumitro Tambunan sebagai Kapolda Meluku tertuang dalam Surat Telegram dengan Nomor ST/1554/VII/KEP/2014. Surat telegram tersebut ditandatangani langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (ASDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo.

"Mutasi dilingkup Polri dalam rangka Promosi, masa Purna, tour of area, dan Kapolda," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dionfirmasi, Sabtu (26/7/2024).

Irjen (Pol) Eddy Sumitro Tambunan merupakan salah satu dari 157 pejabat tinggi (Pati) dan pejabat menengah (Pamen) Polri yang dimutasi.

Sebelumnya, Kapolri juga menunjuk sejumlah pejabat lain seperti Irjen Pol Hendro Pandowo sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Turnagogo Sihombing.

Mantan Kabareskrim ini juga mutasi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi Mutasi menjadi Pati Itwasum Polri usai dapat jabatan di Kemendag, Digantikan Brigjen Ribut Hari Wibowo.