Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri, Irjen Eddy Sumitro Tambunan Dipromosikan Jadi Kapolda Maluku

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:27 WIB
Mutasi Polri, Irjen Eddy Sumitro Tambunan Dipromosikan Jadi Kapolda Maluku
Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan Dimutasi Jadi Kapolda Maluku
A
A
A

JAKARTA- Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap Irjen (Pol) Eddy Sumitro Tambunan sebagai Kapolda Kapolda Maluku menggantikan Irjen Pol Lotharia Latif.

Penunjukan Eddy Sumitro Tambunan sebagai Kapolda Meluku tertuang dalam Surat Telegram dengan Nomor ST/1554/VII/KEP/2014. Surat telegram tersebut ditandatangani langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (ASDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo.

"Mutasi dilingkup Polri dalam rangka Promosi, masa Purna, tour of area, dan Kapolda," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dionfirmasi, Sabtu (26/7/2024).

Irjen (Pol) Eddy Sumitro Tambunan merupakan salah satu dari 157 pejabat tinggi (Pati) dan pejabat menengah (Pamen) Polri yang dimutasi.

Sebelumnya, Kapolri juga menunjuk sejumlah pejabat lain seperti Irjen Pol Hendro Pandowo sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Turnagogo Sihombing.

Mantan Kabareskrim ini juga mutasi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi Mutasi menjadi Pati Itwasum Polri usai dapat jabatan di Kemendag, Digantikan Brigjen Ribut Hari Wibowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182//polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174//kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630//kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172627//polri-sd8c_large.jpg
Mutasi Polri: Wira Satya Triputra Jabat Dirtipidum, Ade Safri Simanjuntak Jadi Dirtipideksus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172581//brimob-Rr4N_large.jpg
Profil Irjen Ramdani Jadi Dankorbrimob, Malang Melintang Sebagai Pasukan Elite Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172571//polri-yJD3_large.jpg
Mutasi Polri: Djuhandhani Rahardjo Jabat Kapolda Sulsel, Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement