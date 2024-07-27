Sosok Irjen Hendro Pandowo, Mantan Penjaga Ring 1 yang Kini Jabat Kapolda Babel

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi di tubuh Korps Bhayangkara melalui TR Kapolri nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Salah satu perwira tinggi (Pati) yang dimutasi yakni Irjen Pol Hendro Pandowo dirotasi menjabat sebagai Kapolda Bangka Balitung (Babel).

Hendro Pandowo tercatat pernah menjabat Kapolres Jakpus. Dia menjaga Ring 1 Ibu Kota tersebut pada 2016 silam.

Irjen Pol Hendro Pandowo juga sempat menjadi perbincangan karena aksinya yang memberikan makan kepada kucing liar hingga viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

Hendro Pandowo merupakan lulusan Akpol 1991. Dia memiliki banyak pengalaman dalam bidang reserse.