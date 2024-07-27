Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Irjen Hendro Pandowo, Mantan Penjaga Ring 1 yang Kini Jabat Kapolda Babel

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:30 WIB
Sosok Irjen Hendro Pandowo, Mantan Penjaga Ring 1 yang Kini Jabat Kapolda Babel
Mantan Kapolres Jakpus Hendro Pandowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi di tubuh Korps Bhayangkara melalui TR Kapolri nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Salah satu perwira tinggi (Pati) yang dimutasi yakni Irjen Pol Hendro Pandowo dirotasi menjabat sebagai Kapolda Bangka Balitung (Babel).

Hendro Pandowo tercatat pernah menjabat Kapolres Jakpus. Dia menjaga Ring 1 Ibu Kota tersebut pada 2016 silam.

Irjen Pol Hendro Pandowo juga sempat menjadi perbincangan karena aksinya yang memberikan makan kepada kucing liar hingga viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

Hendro Pandowo merupakan lulusan Akpol 1991. Dia memiliki banyak pengalaman dalam bidang reserse. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179901//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AW8O_large.jpg
SMA Kemala Taruna Bhayangkara Buka Pendaftaran, Sekolah Internasional dengan Beasiswa Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179694//eks_kapolsek_yang_dihukum_etik_diduga_naik_jabatan-BKci_large.jpg
Viral! Eks Kapolsek yang Dihukum Etik Diduga Naik Jabatan, Ini Respons Propam Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178369//wadir_penindakan_kortas_tipidkor_polri_kombes_bhakti_eri_nurmansyah-LEQc_large.jpg
Polri Sita Aset Kasus Korupsi Pengelolaan Blok Migas Langgak PT SPR, Ini Daftarnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement