INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Brigjen Pol Anwar sebagai Kapolda Bengkulu

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:43 WIB
Kapolri Tunjuk Brigjen Pol Anwar sebagai Kapolda Bengkulu
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol Anwar sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Armed Wijaya. 

Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Bengkulu Brigjen Anwar bertugas sebagai Karowatpres SSDM Polri. Kemudian Irjen Armed Wijaya ditunjuk menjadi analis kebijakan utama bidang pidum Bareskrim Polri. 

"Mutasi dilingkup Polri dalam rangka Promosi, masa Purna, tour of area, dan Kapolda," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dionfirmasi, Sabtu (26/7/2024). 

Pergantian posisi tersebut Surat Telegram dengan Nomor ST/1554/VII/KEP/2014. Surat telegram tersebut ditandatangani langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (ASDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo.

"Tentunya mutasi personel Polri dalam rangka memberikan peningkatan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyaIrjen Hendro Pandowo yang sebelumnya sebagai Sahli Sosial Budaya Kapolri diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung," pungkas Trunoyudo.

(Fakhrizal Fakhri )

      
