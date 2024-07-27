Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri: Brigjen Ribut Jabat Kapolda Jateng, Dulu Gantikan Ahmad Lutfi Jadi Kapolresta Solo

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:56 WIB
Mutasi Polri: Brigjen Ribut Jabat Kapolda Jateng, Dulu Gantikan Ahmad Lutfi Jadi Kapolresta Solo
Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo (Foto: istimewa)
A
A
A

SEMARANG - Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo resmi menggantikan posisi Irjen Pol Ahmad Luthfi jadi Kapolda Jateng dalam mutasi Polri. Lutfhi sendiri digadang-gadang akan pensiun dini dari Polri dan dicalonkan oleh beberapa parpol untuk jadi Calon Gubernur Jateng di Pilkada 2024.

Jabatan ini promosi, sebab jabatan yang akan ditempati Brigjen Ribut adalah bintang dua. Artinya jika tidak ada aral berarti, Brigjen Ribut akan naik satu bintang jadi bintang dua alias Inspektur Jenderal Polisi.

Brigjen Ribut sebelumnya bertugas sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir SDM Polri. Jabatan yang strategis karena biasanya berkaitan dengan mutasi atau demosi Polri khususnya para perwira. Posisi Brigjen Ribut digantikan Kombes Pol Langgeng Purnomo yang saat ini menjabat Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya.

Brigjen Ribut tergolong jenderal muda, dia alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Lahir di Magetan, Jatim, 30 Juli 1974.

Di Polda Jateng sendiri juga ada pejabat utama (PJU) alumni 1996 yang kini menjabat. Yakni; Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Kombes Pol Basya Radyananda dan Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Anwar Nasir.

Ribut tercatat pernah bertugas di Jateng, pada tahun 2014 dia adalah Kapolres Salatiga, 2015 Kapolres Tegal dan 2017 menjabat Kapolresta Surakarta alias Solo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552//kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099//sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173522//polri-qW9V_large.jpg
IPW: Komjen Rudy Heriyanto Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173506//kapolri_lantik_kabaintelkam_dan_dankor_brimob-DBz2_large.jpg
Kapolri Resmi Lantik Kabaintelkam dan Dankor Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173357//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Rwrc_large.jpg
Dihadapan Jenderal Sigit, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Kritik dan Harapan untuk Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement