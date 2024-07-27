Mutasi Polri: Brigjen Ribut Jabat Kapolda Jateng, Dulu Gantikan Ahmad Lutfi Jadi Kapolresta Solo

SEMARANG - Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo resmi menggantikan posisi Irjen Pol Ahmad Luthfi jadi Kapolda Jateng dalam mutasi Polri. Lutfhi sendiri digadang-gadang akan pensiun dini dari Polri dan dicalonkan oleh beberapa parpol untuk jadi Calon Gubernur Jateng di Pilkada 2024.

Jabatan ini promosi, sebab jabatan yang akan ditempati Brigjen Ribut adalah bintang dua. Artinya jika tidak ada aral berarti, Brigjen Ribut akan naik satu bintang jadi bintang dua alias Inspektur Jenderal Polisi.

Brigjen Ribut sebelumnya bertugas sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir SDM Polri. Jabatan yang strategis karena biasanya berkaitan dengan mutasi atau demosi Polri khususnya para perwira. Posisi Brigjen Ribut digantikan Kombes Pol Langgeng Purnomo yang saat ini menjabat Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya.

Brigjen Ribut tergolong jenderal muda, dia alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Lahir di Magetan, Jatim, 30 Juli 1974.

Di Polda Jateng sendiri juga ada pejabat utama (PJU) alumni 1996 yang kini menjabat. Yakni; Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Kombes Pol Basya Radyananda dan Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Anwar Nasir.

Ribut tercatat pernah bertugas di Jateng, pada tahun 2014 dia adalah Kapolres Salatiga, 2015 Kapolres Tegal dan 2017 menjabat Kapolresta Surakarta alias Solo.