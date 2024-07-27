Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kena Mutasi Polri, Ahmad Luthfi Dapat Dukungan Projo Nyalon Gubernur Jateng 2024-2029

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |15:46 WIB
Kena Mutasi Polri, Ahmad Luthfi Dapat Dukungan Projo <i>Nyalon</i> Gubernur Jateng 2024-2029
Konferensi pers Projo (MPI/Felldy)
JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) mendukung Irjen Ahmad Luthfi yang baru saja kena gelombang mutasi Polri menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah 2024-2029. Projo siap memenangkan Luthfi di Pilgub Jateng pada November nanti.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi Ahmad Luthfi jadi perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dalam rangka penugasan di Kementerian Perdagangan. Mutasi ini dinilai bagian dari persiapan Luthfi maju Pilgub Jateng 2024.

Ahmad Luthfi sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, PAN, Gerindra, PSI untuk nyagub. Dukungan kali ini bertambah dari Projo.

"(Mendukung) Bapak Irjen Polisi Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah," kata Ketua Desk Pilkada Projo Roy Abimanyu dalam jumpa pers di Kantor Projo, Pancoran Timur, Jakarta Selatan,  Sabtu (27/7/2024).

Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengungkap alasan Projo mendukung Ahmad Luthfi karena partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mendukung Lutfi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
