Profil Richard Tampubolon, Jenderal Bintang 3 Kopassus yang Kini Jabat Kasum TNI

JAKARTA - Letjen Richard Tampubolon kena gelombang mutasi dan rotasi bersama 256 perwira tinggi (Pati) TNI. Richard yang selama ini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III diangkat menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Mutasi Letjen Richard Tampubolon tertuang dalam daftar Ssurat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/851/VII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Berikut profil Letjen Richard Tampubolon :

Richard lahir di Jakarta pada 24 Mei 1969. Pria berdarah Batak dengan marga Tampubolon ini jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992. Setelah lulus, ia masuk kecabangan Infanteri Kopassus. Richard menghabiskan sebagian besar karier militernya di Korps Baret Merah.

Sebagai prajurit pasukan khusus, Richard sudah menjalani berbagai penugasan operasi.

Beberapa posisi strategis yang pernah diembannya antara lain Pabandya Lid Sintel Kopassus, Danyon 11/Grup 1/Kopassus, Wadan Grup 2/Kopassus, Asintel Danjen Kopassus (2014), Komandan Grup 2/Kopassus (2014-2015), Komandan Grup 3/Kopassus (2015), Danrindam VI/Mulawarman (2016), dan Danrem 023/Kawal Samudera (2016-2017).

Pada 2017, Richard kembali ke Kopassus sebagai Wadanjen Kopassus dan menyandang pangkat Brigjen TNI.

Selanjutnya, Richard menjabat sebagai Kasdam VI/Mulawarman (2018-2019), Kaskogabwilhan I (2019-2020), dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI. Pada periode 2020-2021, ia ditugaskan sebagai Dankoopssus TNI dan kemudian menjadi Pangdam XVI/Pattimura (2021-2022).