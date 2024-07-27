Ahmad Lutfhi Dimutasi ke Kemendag, Pakar: Muluskan Tokoh Potensial Maju Pilgub Jateng

JAKARTA - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfhi dimutasi untuk penugasan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia digantikan Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Irjen Lutfhi saat ini memang digadang-gadang menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jateng pada Pilkada 2024. Sejumlah parpol telah menyatakan siap mendukung mantan Kapolresta Solo itu. Termasuk di antaranya Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN sekaligus menjabat Menteri Perdagangan.

Founder dan Direktur Eksekutif Skala Data, Arif Nurul Imam menilai, mutasi Irjen Ahmad Lutfhi untuk memuluskannya berlaga di Pilgub Jateng 2024.

"Rotasi di Polri termasuk Kapolda Jateng tentu akan memuluskan Ahmad Lutfhi yang masuk tokoh potensial dan telah didukung beberapa parpol untuk maju sebagai Cagub Jateng," ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

Ia menambahkan bahwa saat ini elektabilitas Ahmad Lutfhi masih menduduki nomor satu atau dua sebagai tokoh potensial yang akan maju di Pilgub Jateng.

"Kalau melihat hasil dari beberapa survey peluang Akhmad Lutfi lumayan besar sebab menduduki di peringkat kedua atau pertama," ujarnya.

Sebelumnya, hasil survei SPIN menunjukkan ada 8 kandidat dengan tingkat popularitas berada diatas 50 persen. Mereka Bambang “Pacul” Wuryanto (Ketua DPD PDIP Jateng); Taj Yasin Maimoen ex petahana Wagub Jateng; ex walikota semarang Hendrar Prihadi; Kaesang Pangarep (Ketum PSI dan anak Jokowi); Siti Atikoh Suprianti (Istri Ganjar Pranowo); Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono; Kapolda Jateng Ahmad Luthfi; dan Dico Ganinduto ex Bupati Kendal.

Tingkat kedisukaan terhadap para tokoh yang diketahui publik akan mencalonkan/dicalonkan menjadi Gubernur Jateng cenderung tembus 50,0 persen. Di antaranya tampak ada 7 kandidat yang Tingkat kedisukaannya tembus 50,0 persen seperti Taj Yasin Maimoen; Bambang Wuryanto; Hedrar Prihadi; Siti Atikoh Suprianti; Kaesang Pangarep; Sudaryono dan; Ahmad Luthfi.