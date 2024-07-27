Catat! KPU Gelar Rekapitulasi Nasional untuk 20 Daerah yang Lakukan PSU Besok

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan rekapitulasi nasional bagi daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada esok, Minggu 28 Juli 2024.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya memerintahkan KPU melaksanakan PSU di 20 daerah.

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyebut rekapitulasi akan di mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Rekapitulasi akan diselenggarakan di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Iya (besok rekapitulasi nasional), mulai pukul 10.00 WIB," ujar Afifuddin saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (27/7/2024).

Rekapitulasi nasional baru diselenggarakan besok karena seluruh wilayah yang menggelar PSU sudah selesai lebih dulu melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pelaksanaan PSU menjadi fokus KPU selain mempersiapkan penyelenggaran Pilkada serentak 2024. Sebab tahapan Pilkada saat ini sudah berjalan namun beberapa daerah sedang melakukan PSU.