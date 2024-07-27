Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunker ke IKN Besok, Jokowi Bakal Cek Kesiapan Tempat Upacara HUT ke-79 RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:57 WIB
Kunker ke IKN Besok, Jokowi Bakal Cek Kesiapan Tempat Upacara HUT ke-79 RI
Presiden Jokowi kunjungi IKN (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari Minggu 28 Juli 2024 besok. 

Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Kepala Negara dalam kunjungannya ke IKN tersebut. "Besok Bapak Presiden akan melakukan Kunjungan kerja ke IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).

Yusuf menyebutkan bahwa sejumlah agenda yang akan dilakukan di antaranya, peresmian jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Kedua, peninjauan jalan tol IKN.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan meninjau kantor Presiden sekaligus Istana Negara. "Serta melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat Upacara HUT ke-79 RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Presiden akan didampingi oleh Menteri PUPR yang juga merupakan ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Wamen ATR yang juga merupakan Wakil Ketua OIKN, Raja Juli Antoni, dan Pejabat lainnya.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement