Kunker ke IKN Besok, Jokowi Bakal Cek Kesiapan Tempat Upacara HUT ke-79 RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari Minggu 28 Juli 2024 besok.

Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Kepala Negara dalam kunjungannya ke IKN tersebut. "Besok Bapak Presiden akan melakukan Kunjungan kerja ke IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).

Yusuf menyebutkan bahwa sejumlah agenda yang akan dilakukan di antaranya, peresmian jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Kedua, peninjauan jalan tol IKN.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan meninjau kantor Presiden sekaligus Istana Negara. "Serta melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat Upacara HUT ke-79 RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Presiden akan didampingi oleh Menteri PUPR yang juga merupakan ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Wamen ATR yang juga merupakan Wakil Ketua OIKN, Raja Juli Antoni, dan Pejabat lainnya.





(Fakhrizal Fakhri )