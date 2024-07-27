Menhan Prabowo Beri Dukungan Kontingen Indonesia Hadiri Pembukaan Olimpiade Paris

PARIS – Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine, Paris, Prancis, Sabtu (27/7/2024), dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut dan menjamu para pemimpin dunia di Istana Kepresidenan Elysee di Paris, Prancis sebelum upacara pembukaan dimulai.

Pada kesempatan ini, Menhan Prabowo Subianto turut hadir dan mengenakan setelan jas abu-abu serta peci hitam.

Terlihat Menhan Prabowo berjalan di karpet merah, dan berjabat tangan dengan Presiden Prancis beserta istri, Brigitte Macron.

Dalam Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024, Menhan Prabowo memberikan dukungan secara langsung kepada Kontingen Indonesia yang terdiri atas 29 atlet dari 12 cabang olahraga.

Sebanyak 14 atlet dan official dari Kontingen RI ikut serta dalam parade defile Pembukaan Olimpiade Paris 2024, termasuk Chef de Mission (CdM) Anindya Bakrie, atlet judo Maryam March Maharani sebagai pembawa bendera Merah Putih, pembalap sepeda Bernard Bernjamin van Aert, serta dua atlet renang Azzahra Permatahani dan Joe Aditya.