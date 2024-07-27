Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Kepala BP2MI Benny Rhamdani soal Sosok T, Kapolri: Supaya Percepat Penangkapan Kita

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |19:20 WIB
Periksa Kepala BP2MI Benny Rhamdani soal Sosok T, Kapolri: Supaya Percepat Penangkapan Kita
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pemanggilan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, betujuan untuk mengungkap sosok T yang diduga jadi bandar hingga pengendali judi online di Indonesia.

"Supaya lebih jelas, dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Rhamdani kita minta untuk hadir," kata Sigit kepada wartawan Sabtu (27/7/2024).

Sigit mengatakan, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada juga telah membuat surat undangan klarifikasi terhadap Benny pada Senin 29 Juli 2024.

"Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud," katanya.

 

Telusuri berita news lainnya
