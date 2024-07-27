Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Demokrasi dan Nomokrasi Ibarat Pasutri yang Tak Bisa Dipisahkan di Negara Ingin Maju

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |19:56 WIB
Mahfud MD: Demokrasi dan Nomokrasi Ibarat Pasutri yang Tak Bisa Dipisahkan di Negara Ingin Maju
Mahfud MD (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara maju maka harus ada demokrasi dan nomokrasi berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan.

Dia menjelaskan bahwa demokrasi merupakan kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

"Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu harus bersama, enggak bisa dipisahkan," ucap Mahfud dalam kegiatan Sekolah Demokrasi bertajuk Pembangunan Demokrasi di Indonesia melalui Zoom Meeting, Sabtu (27/7/2024).

"Anda mau hanya hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi kalau enggak ada hukum itu anarki. Oleh sebab itu harus seimbang, dua ini menjadi kata kunci demokrasi dan nomokrasi ini pasangan, ibarat suami istri yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu negara yang ingin maju," tambahnya.

Mahfud mengingatkan, kedaulatan rakyat itu bisa dipakai untuk membunuh kedaulatan rakyat itu sendiri. Dia menyebut, saat ini orang melakukan korupsi melalui proses demokrasi.

"Parlemen digunakan 'hey saya ini wakil rakyat bisa membuat apa saja yang membunuh rakyat'. Sekarang itu keluhan orang sedang terjadi korupsi di sini dibangun melalui demokrasi. Hukum yang otoriter dibangun melalui proses hukum atas nama demokrasi," katanya.

"Itu yang dulu diingatkan oleh Hatta, demokrasi membunuh demokrasi," lanjutnya.

 

