HOME NEWS NASIONAL

Pilkada 2024, PDIP Bakal Umumkan Cakada Akhir Juli atau Awal Agustus

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:13 WIB
Pilkada 2024, PDIP Bakal Umumkan Cakada Akhir Juli atau Awal Agustus
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri direncanakan akan segera mengumumkan sejumlah calon kepala daerah (Cakada) yang akan tampil pada Pilkada serentak 2024, dalam waktu yang tak lama lagi.

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mulanya menyampaikan bahwa partainya masih terus melakukan penjaringan terkait Cakada. Namun, dia menyebut sudah ada di sejumlah daerah yang diberi surat tugas dan rekomendasi kepada beberapa bakal calon kepala daerah.

"Itu sudah lebih dari 50 persen, dan nanti akan disampaikan secara bertahap oleh Ibu Ketua Umum akhir Juli ini atau minggu pertama Agustus," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Djarot mengatakan, kemungkinan pengumuman tersebut akan diumumkan bergelombang oleh ketua umumnya tersebut. Hal ini lantaran banyaknya Cakada yang akan diserahkan surat tugas dan rekomendasi.

"Mungkin bisa dua batch ya, dua gelombang, atau tiga gelombang karena begitu banyaknya rekomendasi yang sudah berproses dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan," ujarnya.

 

