HOME NEWS NASIONAL

IKAPI Bahas Kurikulum Pendidikan Dihadiri Mahkamah Agung

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:50 WIB
IKAPI Bahas Kurikulum Pendidikan Dihadiri Mahkamah Agung
IKAPI gelar FGD bahas kurikulum pendidikan dihadiri Mahkamah Agung (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas pembaruan kurikulum pendidikan intensif bagi calon kurator dan pengurus. Dalam acara tersebut turut ihadiri perwakilan dari Mahkamah Agung (MA) yang diwakili Hakim Agung RI Agus Subroto.

Selain perwakilan dari MA, acara yang berlangsung di The Langham, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri oleh Ketua Dewan Sertifikasi IKAPI, Ketua Umum IKAPI, perwakilan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan IKAPI, serta dari akademisi yang diwakili Prof. Dr. Hadi Subhan.

Dalam FGD kal ini, IKAPI berupaya untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan intensif yang telah ada dan disebut sebagai kurikulum terlengkap dan terpadat yang pernah dibuat. 

Pembaruan dinilai penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia kepailitan yang semakin dinamis. Materi-materi yang akan diberikan kepada calon kurator dan pengurus akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan regulasi terbaru.

"Kurikulum ini akan terus kami perbaharui secara berkala agar para kurator dan pengurus yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional," ujar Ketua Dewan Sertifikasi IKAPI, Peter Kurniawan, Sabtu (27/7/2024).

Selain itu, kehadiran perwakilan dari Mahkamah Agung dan akademisi diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk penyempurnaan kurikulum. Hal ini sejalan dengan komitmen IKAPI untuk menghasilkan kurator dan pengurus yang berkualitas dan profesional.

"Kami berharap dengan adanya pembaruan kurikulum ini, kualitas para kurator dan pengurus di Indonesia dapat semakin meningkat," ujar Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita.

 

