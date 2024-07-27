Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menantu Jokowi Erina Gudono Dapat Beasiswa S2 di University of Pennsylvania

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:19 WIB
Menantu Jokowi Erina Gudono Dapat Beasiswa S2 di University of Pennsylvania
Erina Gudono dapat beasiswa S2 di University of Pennsylvania (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKATA - Erina Sofia Gudono, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi)  diterima program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) dengan beasiswa parsial di University of Pennsylvania. 

Sebagai informasi, kampus yang berdiri sejak 1740 ini telah melahirkan alumni dengan nama-nama besar di dunia, antara lain Elon Musk, Donald Trump, Warren Buffett dan banyak lain, tak lama lagi, Erina yang juga istri dari Kaesang Pangarep itu pun akan kuliah di sana.

University of Pennsylvania adalah salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat dan juga tergabung sebagai salah satu Ivy League, yaitu kelompok perguruan tinggi prestisius di Amerika Serikat. 

Dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/7/2024), Erina pernah memenangkan 15 penghargaan nasional dan internasional bidang ekonomi dan bisnis, serta tercatat sebagai delegasi simulasi sidang UN (Harvard MUN) selama berkuliah S1 di Universitas Gajah Mada. 

Selain itu, Erina Gudono juga mewakili DI Yogyakarta pada Puteri Indonesia 2022 dan aktif mengambil peran di komunitas sosial bidang pendidikan kaum marjinal selama 9 tahun terakhir. 

Hal tersebut yang membuat profilnya cukup kuat untuk diterima di beberapa program di kampus Ivy League.

Berkat pengalaman, pengetahuan dan minatnya yang tinggi di isu pendidikan dan kesejahteraan sosial tersebut, Istri Kaesang Pangarep ini berhasil diterima di program magister dan akan memulai studi pada Agustus 2024. Erina berencana untuk mengambil fokus studi di Non Governmental Organization/Non-profit Leadership pada Fakultas Social Policy & Practice. 

 

