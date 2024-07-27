Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Sabtu (27/7/2024). Di mana 6 wilayah Jakarta akan cerah berawan alias tidak ada hujan.

Untuk wilayah Jakarta Barat (Jakbar), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan, dan malam pun masih cerah berawan. Untuk Jakarta Selatan (Jaksel), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan hingga malam masih cerah berawan.

Kemudian Jakarta Timur (Jaktim), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan, dan malam pun masih cerah berawan. Untuk Jakarta Pusat (Jakpus), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan hingga malam masih cerah berawan.

Selanjutnya, Jakarta Utara (Jakut), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan, dan malam pun masih cerah berawan. Untuk Kepulauan Seribu, dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan hingga malam masih cerah berawan.

Sementara, untuk suhu di wilayah Jakarta akan berada di angka 24-33 derajat celcius dengan tingkat kelembapan berada di angka 60-85 persen.

(Angkasa Yudhistira)