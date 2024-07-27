Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |04:56 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini cerah berawan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Sabtu (27/7/2024). Di mana 6 wilayah Jakarta akan cerah berawan alias tidak ada hujan.

Untuk wilayah Jakarta Barat (Jakbar), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan, dan malam pun masih cerah berawan. Untuk Jakarta Selatan (Jaksel), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan hingga malam masih cerah berawan.

Kemudian Jakarta Timur (Jaktim), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan, dan malam pun masih cerah berawan. Untuk Jakarta Pusat (Jakpus), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan hingga malam masih cerah berawan.

Selanjutnya, Jakarta Utara (Jakut), dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan, dan malam pun masih cerah berawan. Untuk Kepulauan Seribu, dini hari cerah berawan, pagi cerah berawan, siang cerah berawan hingga malam masih cerah berawan.

Sementara, untuk suhu di wilayah Jakarta akan berada di angka 24-33 derajat celcius dengan tingkat kelembapan berada di angka 60-85 persen.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164//hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181006//kepala_bmkg-y6Ih_large.jpg
Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933//cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180876//pemerintah-roev_large.jpg
BMKG: 4 Faktor Fenomena Atmosfer Picu Pertumbuhan Awan Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180859//cuaca_ekstrem-U3Vt_large.jpg
Siaga! Hujan Ekstrem Intai Jakarta, Jabar hingga Jateng Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778//gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement