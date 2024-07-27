Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kinerja Kejari Tangsel Moncer, Pengamat: Awas Perlawanan Balik Pelaku Kejahatan!

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |11:19 WIB
Kinerja Kejari Tangsel Moncer, Pengamat: Awas Perlawanan Balik Pelaku Kejahatan!
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan/ist
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Kejari Tangsel) meningkatkan prestasinya dalam upaya penegakan hukum di wilayah kerjanya. Kejari Tangsel dinilai telah memberikan kontribusi nyata bekerja keras dalam memberikan pelayanan hukum yang baik pada masyarakat.

Pengamat Kejaksaan, Fajar Trio mengatakan, bahwa prestasi yang ditorehkan Kejari Tangsel merupakan kado spesial dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64.

“Prestasi dan kinerja moncer Kejari Tangsel tak lepas dari peran sang pimpinan yang sepenuh hati dalam menangani sejumlah kasus baik itu pidana umum, khusus hingga perdata dan tata usaha negara,”ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

“Patut diapresiasi bagi Kajari Tangsel dan jajarannya yang berhasil menorehkan prestasi hingga menjaga marwah kejaksaan ke arah yang lebih baik. Artinya keberhasilan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menahkodai lembaga Adhyaksa juga ditularkan ke jajaran paling bawah,” sambungnya.

Namun pihaknya mewanti-wanti agar para jaksa di Kejari Tangsel berhati-hati karena pasti ada perlawanan balik dari para pelaku kejahatan untuk melemahkan dan merusak citra kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

“Karena para pelaku kejahatan baik itu dalam kasus korupsi, narkoba maupun tindak pidana lainnya pasti akan terus berupaya melakukan perlawanan untuk merusak integritas institusi kejaksaan. Salah satunya dengan melakukan penggiringn opini untuk merusak nama baik Kejari Tangsel,” ujarnya.

Menurutnya, para pelaku kejahatan biasanya karena sudah kehabisan akal akan melakukan berbagai cara untuk menjegal segala upaya kejaksaan dalam menegakan hukum.

 

Halaman:
1 2 3
      
