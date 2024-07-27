Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Cantik Asal Medan Tewas Usai Sedot Lemak, Klinik Kecantikan WSJ Beauty Depok Ditutup!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |11:27 WIB
Wanita Cantik Asal Medan Tewas Usai Sedot Lemak, Klinik Kecantikan WSJ Beauty Depok Ditutup!
Klinik Kecantikan Lokasi Wanita Asal Medan Tewas/Okezone
A
A
A

DEPOK - Klinik kecantikan WSJ Beauty yang terletak di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok tertutup rapat dan tidak ada aktivitas pada Sabtu (27/7/2024).

Tutupnya klinik kecantikan tersebut, usai diterpa kabar wanita berinisial ENS (30) asal Medan, Sumatera Utara tewas diduga habis sedot lemak di klinik itu.

Pantauan Okezone di lokasi, klinik dia lantai dengan cat krem dan emas itu tidak ada aktivitas. Terlihat pagar berwarna hitam dalam keadaan tertutup rapat.

Kemudian pintu kaca pun tertutup rapat dan terdapat tulisan 'tutup'. Sejatinya klinik tersebut buka setiap hari pukul 09.30-20.00 WIB. Tidak ada satu pun karyawan klinik kecantikan tersebut di lokasi.

Berdasarkan penelusuran dari laman media sosial klinik kecantikan WSJ Beauty mendadak dikunci atau di private dari publik. Kemudian, penelusuran dari laman Google Maps lokasi klinik mendadak tidak dapat dicari.

Sebelumnya, polisi sedang menyelidiki kasus dugaan malpraktik terhadap pasien berinisial ENS (30). Wanita asal Medan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga usai menjalani sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
