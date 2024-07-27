Breaking News! Kebakaran Hebat Landa Gudang Tas di Jakbar

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda ruko gudang tas di Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (27/7/2024).

Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 70 personel pun dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Saat ini, juga sedang dilakukan pendinginan di lokasi kebakaran.

"Situasi dan Status Kebakaran sedang Proses Pendinginan (Kuning)," kutip keterangan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, termasuk berapa jumlah kerugian dan korban jiwa maupun luka-luka.

Adapun petugas Disgulkarmat DKI Jakarta mendapatkan informasi awal dari warga yang langsung datang ke pos, dan melaporkan peristiwa kebakaran tersebut.

