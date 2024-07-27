Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Kebakaran Hebat Landa Gudang Tas di Jakbar

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |15:23 WIB
Breaking News! Kebakaran Hebat Landa Gudang Tas di Jakbar
Ilustrasi Kebakaran Gudang/Damkar
A
A
A

JAKARTA  - Kebakaran hebat melanda ruko gudang tas di Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (27/7/2024).

Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 70 personel pun dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Saat ini, juga sedang dilakukan pendinginan di lokasi kebakaran.

"Situasi dan Status Kebakaran sedang Proses Pendinginan (Kuning)," kutip keterangan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, termasuk berapa jumlah kerugian dan korban jiwa maupun luka-luka.

Adapun petugas Disgulkarmat DKI Jakarta mendapatkan informasi awal dari warga yang langsung datang ke pos, dan melaporkan peristiwa kebakaran tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement