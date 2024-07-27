Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Ingin Curhat ke Kekasih, Pemuda di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:33 WIB
Sempat Ingin Curhat ke Kekasih, Pemuda di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung
Pemuda di Bogor gantung diri (Foto: dok polisi)
A
A
A

BOGOR - Pemuda berinisial AK (18), ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dalam mes pekerja di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Saat ini jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kapolsek Rumpin AKBP Sumijo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 26 Juli 2024 malam. Awalnya, sang kekasih berinisial SO (16) diminta untuk datang oleh AK ke mess ternak ayam tempatnya bekerja.

"Menurut saksi SO sekitar pukul 18.00 WIB, AK menelpon meminta agar saksi datang ke mes korban bahwa ingin curhat," kata Sumijo dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

Sekira pukul 19.30 WIB, akhirnya SO mendatangi mes tempat kerja AK. Saat mengetuk pintu mes, tidak mendapatkan jawaban dan karena curiga kekasihnya mendobrak pintu tersebut.

"Melihat AK sudah tergantung menggunakan bekas kabel listrik yang dililit pada bagian leher pada besi baja bagian atap mes," jelas Sumijo.

 

Halaman:
1 2
      
