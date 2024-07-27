Komentari Dewa-Dewa Atur Dinamika Pilgub Jakarta, Anies Baswedan: Saya Pengin Kenalan

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, yang menyebut ada “dewa-dewa” penentu poros pengusungnya di Pilgub Jakarta.

“Ya kami enggak tahulah. Yang dewa-dewa itu ya?,” Kata Anies kepada media saat hadir dalam Musyawarah Nasional ke-IV Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional (IKPN) di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Anies berkelar bahwa dirinya hanya kenal Band Dewa 19. Oleh karena itu, dia pun mengaku ingin mengenal ‘Dewa-dewa’ yang disebut sebagai pengatur sosok di Pilkada DKI Jakarta.

“Kalau (ada) dewa-dewa, saya pengin kenalan juga. Karena yang saya kenal cuma Dewa 19,” ujar Anies.