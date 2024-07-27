Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komentari Dewa-Dewa Atur Dinamika Pilgub Jakarta, Anies Baswedan: Saya Pengin Kenalan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:05 WIB
Komentari Dewa-Dewa Atur Dinamika Pilgub Jakarta, Anies Baswedan: Saya Pengin Kenalan 
Anies Baswedan komentari sejumlah dewa pengatur poros di Pilgub Jakarta (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, yang menyebut ada “dewa-dewa” penentu poros pengusungnya di Pilgub Jakarta.

“Ya kami enggak tahulah. Yang dewa-dewa itu ya?,” Kata Anies kepada media saat hadir dalam Musyawarah Nasional ke-IV Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional (IKPN) di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Anies berkelar bahwa dirinya hanya kenal Band Dewa 19. Oleh karena itu, dia pun mengaku ingin mengenal ‘Dewa-dewa’ yang disebut sebagai pengatur sosok di Pilkada DKI Jakarta.

“Kalau (ada) dewa-dewa, saya pengin kenalan juga. Karena yang saya kenal cuma Dewa 19,” ujar Anies.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164104//anies-0Q2c_large.jpg
Anies Baswedan Bicara Meroketnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161013//anies_bagikan_momen_ulang_tahun_sang_istri_ditemani_tom_lembong-0BC6_large.jpg
Anies Baswedan Bagikan Momen Ulang Tahun Sang Istri, Ditemani Tom Lembong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160764//tom_lembong-0Mq8_large.jpg
Loyalis Anies Sempat Akan Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang saat HUT ke-80 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement