HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peluang PDIP Dukung Anies Baswedan: Masih Dengar Suara Akar Rumput

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:38 WIB
Peluang PDIP Dukung Anies Baswedan: Masih Dengar Suara Akar Rumput
Anies Basawedan berpluang diusung PDI Perjungan, namun masih menunggu suara akar rumput (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat menyatakan bahwa partainya sampai saat ini masih terus menyerap suara akar rumput terkait Bakal Calon Gubernur (Bacagub) yang akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Di mana salah satunya kandidatya adalah Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Djarot saat disinggung apakah PDIP akan memutuskan mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta tersebut.

"Masih belum, kita masih dalam proses untuk melihat dinamika dan bagaimana suara akar rumput," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Menurut dia, hal ini sangat penting karena PDIP ingin benar-benar memastikan pembangunan di Jakarta harus jauh lebih baik daripada sekarang ini. Meskipun sudah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, tapi Jakarta masih menjadi daerah khusus.

Karena itu, kata dia, PDIP harus bisa memastikan calon yang akan diusung nanti, bisa benar-benar memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan Partai.

"Kita membutuhkan pemimpin, pemimpin yang bisa bekerja. Pemimpin yang betul-betul jujur dan punya integritas dan berani mengeksekusi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
