INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Usut Aksi Pengepungan dan Pelemparan Anggota Patroli di Kampung Ambon

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:51 WIB
Polisi Usut Aksi Pengepungan dan Pelemparan Anggota Patroli di Kampung Ambon
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Belasan anggota polisi dilempari batu oleh sekelompok orang tak dikenal saat berpatroli di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Saat ini, insiden tersebut sedang diusut.

"Saat melakukan patroli ini anggota kami dilempari oleh sebagian kecil oknum masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024). 

Aksi pelemparan terhadap belasan polisi itu terjadi pada 24 Juli lalu. Berawal dari kegiatan rutin partoli yang dilakukan anggota dari Polres Metro Jakarta Barat.

Awalnya tak ada kejadian menonjol yang ditemukan. Hingga akhirnya belasan polisi itu tiba di sekitaran Komplek Permata atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon, muncul orang-orang tak dikenal.

Mereka mengepung anggota polisi tersebut. Kemudian melepari dengan batu.

 

