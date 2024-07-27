Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Pelajar Tawuran Tenteng Sajam, Polisi: Bikin Konten 5 Menit Bubar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |23:22 WIB
Heboh Pelajar Tawuran Tenteng Sajam, Polisi: Bikin Konten 5 Menit Bubar
Pelajar tawuran bawa sajam, polisi bilang bikin konten 5 menit kemudian bubar (Foto : Tangkapan layar)
BOGOR - Video sekelompok pelajar mengenakan celana abu-abu khas SMA/SMK membuat heboh warga Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun aksi tawuran tersebut terjadi pada Jumat 26 Juli 2024.

Dalam video amatir yang diterima iNews Media Group terlihat sekelompok pelajar mengenakan jaket berpenutup kepala dengan celana abu-abu membawa senjata tajam (sajam) menggelar aksi tawuran di depan Komplek Pesona Darussalam Bojonggede. 

Bahkan ada yang sampai jatuh tersungkur.

Sementara itu terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade Ahmad Sudrajat menyebut aksi itu hanya untuk membuat konten 'gladiator' untuk laman media sosial (medsos) Instagram. 

Ia memastikan tidak ada laporan korban dari aksi tersebut.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
