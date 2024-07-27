Heboh Pelajar Tawuran Tenteng Sajam, Polisi: Bikin Konten 5 Menit Bubar

BOGOR - Video sekelompok pelajar mengenakan celana abu-abu khas SMA/SMK membuat heboh warga Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun aksi tawuran tersebut terjadi pada Jumat 26 Juli 2024.

Dalam video amatir yang diterima iNews Media Group terlihat sekelompok pelajar mengenakan jaket berpenutup kepala dengan celana abu-abu membawa senjata tajam (sajam) menggelar aksi tawuran di depan Komplek Pesona Darussalam Bojonggede.

Bahkan ada yang sampai jatuh tersungkur.

Sementara itu terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade Ahmad Sudrajat menyebut aksi itu hanya untuk membuat konten 'gladiator' untuk laman media sosial (medsos) Instagram.

Ia memastikan tidak ada laporan korban dari aksi tersebut.