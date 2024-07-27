Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Warung Semi Permanen di Jalan Raya Bogor Kebakaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:46 WIB
Sejumlah Warung Semi Permanen di Jalan Raya Bogor Kebakaran
Sejumlah warung semi permanen di Jalan Raya Bogor kebakaran (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Sejumlah lapak warung semi permanen di Jalan Raya Bogor Simpangan, Kota Depok, Jawa Barat, kebakaran hebat pada, Sabtu (27/7/2024) malam. 

Petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok, pun tengah berjibaku memadamkan api.

"Sedang proses penanganan, bangunan semi permanen yang terbakar warung-warung," kata Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok, Tesy Haryati saat dikonfirmasi.

Tesy menyebut situasi terkini kebakaran dalam proses pendinginan. Belum diketahui penyebab dari kebakaran lapak warung semi permanen.

"Sedang pendinginan," ujarnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
