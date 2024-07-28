Sandiaga Uno Isyaratkan PPP Usung 3 Incumbent pada Pilgub di Pulau Jawa

MALANG - Sandiaga Uno mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpotensi mengusung calon kepala daerah incumbent di tiga provinsi besar di Pulau Jawa. Di Jawa Timur misalnya, PPP resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa maju di Pilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

"Sudah saya sampaikan Jatim sudah diputuskan, PPP mendukung Bu Khofifah, jadi saya fokus di kementerian," ucap Sandiaga Uno, saat ditemui di Desa Wisata Wringinanom, Kabupaten Malang pada Sabtu (27/7/2024).

Sandiaga mengaku, untuk mengusung calon kepala daerah di provinsi - provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, perlu ada pertimbangan matang. Salah satunya adalah pembangunan keberlanjutan yang sudah dilaksanakan.

"Karena hari ini memang Pilkada ini kan mengurus rakyat, mengurus masyarakat itu saya melihat bahwa harus betul-betul dipersiapkan dengan matang," terangnya.

Makanya selain di Jawa Timur, peluang PPP mengusung incumbent juga muncul di Jawa Barat. Tapi Sandiaga tak menjelaskan detail, apakah hal itu juga berlaku di Pilgub Jawa Barat dan DKI Jakarta.

"Kalau di provinsi-provinsi besar tentunya memerlukan waktu, dan karena waktunya sangat sempit, incumbent tentu lebih berpeluang untuk mengurus masyarakatnya menghadirkan keberlanjutan, dan kesejahteraan," kata pria yang pernah menjabat Wakil Gubernur Jakarta ini.